Онищенко: Зеленского ждут инсульт и смерть, если он останется у власти

Онищенко прокомментировал состояние здоровья Зеленского Онищенко: Зеленского ждут инсульт и смерть, если он останется у власти

Москва23 сен Вести.Если глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит оставаться у власти, его ждут инсульт и моментальная смерть. Таким мнением с KP.RU поделился академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что Зеленский, очевидно, давно принимает психорегулирующие препараты или наркотики.

Если он не уйдет, лучшее, чем он закончит, это инсульт и моментальная смерть сказал Онищенко

Академик добавил, что Зеленский не справляется с управлением целой страной и не выдерживает эту нагрузку.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что у Зеленского случился похожий на эпилептический припадок. Его причиной стало бегство генпрокурора Украины Руслана Кравченко на фоне расследования дел о коррупции в высших эшелонах украинской власти.

Сам Зеленский позднее жаловался на проблемы со здоровьем из-за постоянного стресса.