Москва23 сенВести.Если глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит оставаться у власти, его ждут инсульт и моментальная смерть. Таким мнением с KP.RU поделился академик РАН Геннадий Онищенко.
Он отметил, что Зеленский, очевидно, давно принимает психорегулирующие препараты или наркотики.
Если он не уйдет, лучшее, чем он закончит, это инсульт и моментальная смертьсказал Онищенко
Академик добавил, что Зеленский не справляется с управлением целой страной и не выдерживает эту нагрузку.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что у Зеленского случился похожий на эпилептический припадок. Его причиной стало бегство генпрокурора Украины Руслана Кравченко на фоне расследования дел о коррупции в высших эшелонах украинской власти.
Сам Зеленский позднее жаловался на проблемы со здоровьем из-за постоянного стресса.