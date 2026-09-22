Москва22 сен Вести.Эпилептический припадок у главы киевского режима Владимира Зеленского мог быть связан с отменой некоторых препаратов или употреблением психоактивных веществ. Такое предположение высказал врач-психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

По словам специалиста, которые приводит Life.ru, судороги в отдельных случаях возникают после резкой отмены препаратов с противосудорожным или обезболивающим действием. Аналогичная реакция, отметил он, возможна при прекращении употребления некоторых спиртосодержащих лекарственных средств.

В чем конкретная причина приступа эпилепсии - никто не знает. Но это либо отмена препарата, либо продолжительный прием других подчеркнул Казанцев

Врач также допустил связь приступа с психостимуляторами. По его словам, их употребление может сопровождаться усилением параноидальной симптоматики, в том числе ощущением преследования и страха.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что глава киевского режима пережил припадок, похожий на эпилептический. По ее словам, причиной стало бегство генпрокурора Украины Руслана Кравченко.