Москва17 июл Вести.Украинские спецслужбы обязали главу киевского режима Владимира Зеленского минимизировать публичные выступления из-за рисков покушения со стороны его политических оппонентов. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству РИА Новости.

Как уточнил собеседник агентства, такое решение было принято на фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных главным управлением разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ).

Главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления, которые теперь проходят исключительно с бронированными стеклами сообщили в силовых структурах

По информации источника, сегодня крайне высока вероятность покушения на Зеленского со стороны его политических оппонентов.

У СБУ практически нет шансов получить своевременно данную информацию от своих агентов, большая часть из которых финансово стимулируется противниками главы киевского режима добавил собеседник агентства

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам Украины, вскоре его заменят кем-то другим.

При этом ранее сообщалось, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана со стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского сохранить власть и страхом перед политическими конкурентами.