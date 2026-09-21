Мендель рассказала о припадке Зеленского Мендель: Зеленский пережил припадок после бегства генпрокурора Кравченко

Москва21 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пережил припадок, похожий на эпилептический – причиной стало бегство генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Кравченко подал заявление об отставке 7 сентября на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Затем он покинул страну, отметив, что отправился в "зарубежную командировку".

В прошлый понедельник Владимира Зеленского откачивали. У него произошло нечто похожее на эпилептический припадок. Он был чрезвычайно разгневан и испуган бегством генпрокурора Кравченко. Не знаю, дошли ли до Зеленского слухи о его возможном сотрудничестве с американцами написала Мендель в своем Telegram-канале

По ее словам, Зеленский также кричал, что все "хотят его убить".

Кроме того, бывшая пресс-секретарь выразила мнение, что описанное ею состояние Зеленского вызывает вопросы о его способности управлять государством.

14 сентября Зеленский отстранил Кравченко от должности. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы киевского режима.