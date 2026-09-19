Зеленского не включили в список запланированных собеседников Трампа на ГА ООН

Зеленского нет в списке собеседников Трампа на ГА ООН Зеленского не включили в список запланированных собеседников Трампа на ГА ООН

Москва19 сен Вести.У президента США Дональда Трампа запланированы несколько двусторонних встреч в кулуарах 81-й сессии Генассамблеи ООН. Главы киевского режима Владимира Зеленского в списке собеседников главы Белого дома нет, пишет украинское издание "Общественное. Новости".

Зеленского пока нет среди мировых лидеров, с которыми президент США Трамп планирует двусторонние встречи на полях Генассамблеи ООН во время визита в Нью-Йорке говорится в публикации

Также издание со ссылкой на двух украинских чиновников сообщает, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского не подтверждена.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на саммите G20, который пройдет в декабре в Майами. На это предложение ему ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил российское предложение: если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву.