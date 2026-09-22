Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в костюме не по размеру Зеленский появился на Генассамблее ООН в большом пиджаке и кроссовках

Москва22 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский во вторник прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в костюме не по размеру и кроссовках.

Уточняется, что Зеленский был одет в черную рубашку без галстука, пиджак, который оказался ему велик, и брюки, собиравшиеся складками над черными кроссовками, сообщают РИА Новости. Во время появления в штаб-квартире ему приходилось поправлять рукава пиджака. Сопровождающие президента Украины также выбрали неофициальный стиль одежды.

Ранее Зеленский уже появлялся на официальных мероприятиях в одежде, отличавшейся от традиционного делового стиля. Так, во время визита в Белый дом в феврале 2025 года Дональд Трамп с иронией отметил, что Зеленский "одет красиво". Тогда на вопрос о костюме Зеленский заявил, что наденет его после окончания конфликта.

Общие прения 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходят с 22 по 26 сентября. В Нью-Йорке ожидают прибытия около 130 глав государств и правительств.