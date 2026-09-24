На заседании Совбеза ООН по Украине присутствовал лишь Сибига Зеленский не посчитал нужным посетить заседание Совбеза ООН

Москва24 сен Вести.Состоялось заседании Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. Несмотря на это, глава киевского режима Владимир Зеленский решил не участвовать в нем, сообщает ИС "Вести".

Состоялся Совбез, там присутствовал украинский министр иностранных дел [Андрей Сибига]. [Министр иностранных дел РФ] Сергей Лавров, у которого дипломатический марафон, заходил только на то время, когда ожидалось выступление именно российской делегации. [Госсекретарь США] Марко Рубио в Совбез вообще не пришел, выступал Майкл Уолтц от Соединенных Штатов [Америки] - постпред страны при всемирной организации. Зеленский почему-то не посчитал возможным прийти на заседание Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному его стране сообщает ИС "Вести".

В последний раз Зеленский выступал в Совбезе ООН в 2024 году.