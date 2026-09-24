Москва24 сенВести.Состоялось заседании Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине. Несмотря на это, глава киевского режима Владимир Зеленский решил не участвовать в нем, сообщает ИС "Вести".
Состоялся Совбез, там присутствовал украинский министр иностранных дел [Андрей Сибига]. [Министр иностранных дел РФ] Сергей Лавров, у которого дипломатический марафон, заходил только на то время, когда ожидалось выступление именно российской делегации. [Госсекретарь США] Марко Рубио в Совбез вообще не пришел, выступал Майкл Уолтц от Соединенных Штатов [Америки] - постпред страны при всемирной организации. Зеленский почему-то не посчитал возможным прийти на заседание Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному его странесообщает ИС "Вести".
В последний раз Зеленский выступал в Совбезе ООН в 2024 году.