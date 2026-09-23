Глава МИД Украины выслушал выступление Лаврова на Совбезе ООН и вышел из зала Сибига покинул зал Совбеза ООН следом за Лавровым

Москва23 сен Вести.Глава МИД Украины Андрей Сибига полностью выслушал речь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Совете Безопасности ООН. Об этом сообщат агентство РИА Новости.

Уточняется, что после выступления российский дипломат покинул зал Совбеза, следом за ним на несколько минут вышел и Сибига. После чего украинский чиновник вернулся обратно.

Между тем выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН прошло при полупустом зале, отмечают журналисты. Большинство делегаций покинули свои места, оставив по одному-два представителя.

Впрочем, даже те дипломаты, которые оставались в зале, откровенно скучали во время выступления Зеленского – разговаривали друг с другом и смотрели в телефоны.