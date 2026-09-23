Москва23 сен Вести.Новый генеральный секретарь ООН должен вернуть формулировки официальных представителей секретариата организации в рамки международного права, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, такой подход мог бы помочь западным странам, в первую очередь европейским, переосмыслить последствия своей политики в отношении Украины.

Надеемся, что новый генеральный секретарь вернет язык высказываний официальных представителей секретариата в международно-правовое русло сказал глава МИД России

Министр добавил, что это, возможно, позволило бы западным коллегам "вернуться на почву реальности" и осознать последствия их политики поддержки "украинского нацизма".

Ранее Лавров указал на разницу в подходах генсека ООН Антониу Гутерриша к вопросам Гренландии, Крыма и Донбасса. Он отметил, что позиции сильно отличаются.