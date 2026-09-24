"Только успевали подносить патроны": Захарова о графике встреч Лаврова Захарова о графике встреч Лаврова: мы только успевали подносить "патроны"

Москва24 сен Вести.У главы МИД РФ Сергея Лаврова был настолько плотный график на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что члены его делегации успевали только подносить ему "патроны". Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что у Лаврова было около 15 полноценных встреч, а помимо этого у министра еще были контакты "на ногах".

Тяжелейший день рабочий был у Сергея Викторовича Лаврова. Мы там просто патроны подносили, а у него, мне кажется, ну вот только институализированных, я имею в виду, в полном масштабе и в полном объеме встреч было, по-моему, штук пятнадцать. А вот еще контакты на ногах и, так сказать, выступления заявила Захарова

Ранее Лавров призвал ООН придерживаться рамок международного права. По его мнению, такой подход помог бы западным странам переосмыслить свои действия в отношении Украины.