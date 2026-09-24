Москва24 сенВести.У главы МИД РФ Сергея Лаврова был настолько плотный график на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что члены его делегации успевали только подносить ему "патроны". Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она сообщила, что у Лаврова было около 15 полноценных встреч, а помимо этого у министра еще были контакты "на ногах".
Тяжелейший день рабочий был у Сергея Викторовича Лаврова. Мы там просто патроны подносили, а у него, мне кажется, ну вот только институализированных, я имею в виду, в полном масштабе и в полном объеме встреч было, по-моему, штук пятнадцать. А вот еще контакты на ногах и, так сказать, выступлениязаявила Захарова
Ранее Лавров призвал ООН придерживаться рамок международного права. По его мнению, такой подход помог бы западным странам переосмыслить свои действия в отношении Украины.