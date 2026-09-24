Захарова заявила, что Лавров "вернул всех на Землю" на Генассамблее ООН Захарова: Лавров на ГА ООН "вернул всех на Землю"

Москва24 сен Вести.Глава российского МИД Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН "вернул всех на Землю". Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Предыдущий оратор… представляющий другую страну и выступавший до Сергея Викторовича Лаврова, наверное, от всей души, действительно полагая, что таким образом может внести свой вклад в урегулирование, настаивал на том, что нужны переговоры обязательно и заморозка боевых действий или остановка боевых действий. И вроде, если послушать было это выступление в отрыве от исторического контекста, то, наверное, ну, ничего плохого в этом выступлении никто бы не нашел, только очень хорошее. Но вот начал выступать Сергей Викторович Лавров и как раз вернул всех в исторический контекст, чтобы от даже самого лучшего такого полета мыслей, вот самого высокого и, наверное, самого в теории правильного все вернулись на Землю сказала Захарова

Лавров, выступая на 81-й сессии ГА ООН, заявил, что новый генеральный секретарь организации должен вернуть формулировки официальных представителей секретариата ООН в рамки международного права.