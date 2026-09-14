Москва14 сенВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Оларой Отунну. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Четырнадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел встречу с кандидатом на пост Генсекретаря ООН Оларой Отунну (Уганда)отмечается на сайте МИД РФ
Уточняется, что кандидат представил Лаврову свою предвыборную программу. Российский министр проинформировал Отунну о требованиях российской стороны к претендентам на высший пост в секретариате ООН.
22 августа сообщалось, что лидером второго тура предварительного голосования на должность генерального секретаря ООН стала представительница Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.