МИД: Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Оларой Отунну

Лавров встретился с претендентом на пост генсека ООН Отунну МИД: Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Оларой Отунну

Москва14 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Оларой Отунну. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Четырнадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел встречу с кандидатом на пост Генсекретаря ООН Оларой Отунну (Уганда) отмечается на сайте МИД РФ

Уточняется, что кандидат представил Лаврову свою предвыборную программу. Российский министр проинформировал Отунну о требованиях российской стороны к претендентам на высший пост в секретариате ООН.

22 августа сообщалось, что лидером второго тура предварительного голосования на должность генерального секретаря ООН стала представительница Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.