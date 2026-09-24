Захарова объяснила различия в заявлениях МИД и Рубио после встречи с Лавровым Захарова объяснила разницу в заявлениях МИД и Рубио после встречи с Лавровым

Москва24 сен Вести.Дипломаты США подсвечивают в своих заявлениях ту информацию, которая выгодна им, поэтому заявления американского госсекретаря Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отличаются от комментария МИДа. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что в отличие от США, в заявлении российского МИДа представлены основные вехи состоявшегося разговора.

Я думаю, что это просто стилистика американцев - высвечивать только то, что им сейчас конкретно нужно. Наш комментарий представляет действительно основные вехи состоявшегося разговора. Американцы, видимо, подсвечивают. Я не уверена, что у них не выйдет какой-то дополнительный там разъясняющий материал на этот счет. Но вот то, что нужно и выгодно было сегодня американской стороне подсветить, то они подсветили. Это их стиль. Да, то, что им нужно, они подчеркивают, что им кажется менее для них выгодно, они об этом и не говорят заявила Захарова

Ранее Захарова рассказала о плотном графике Лаврова на сессии ГА ООН в Нью-Йорке. По ее словам, они только успевали подносить министру "патроны".