Россия надеется, что новый генсек ООН запустит арбитраж по нарушениям США Логвинов: Гутерриш расписался в неспособности выполнять свои функции

Москва23 сен Вести.Новый генеральный секретарь ООН должен инициировать процесс арбитража по нарушениям США как страны, где расположена штаб-квартира Всемирной организации. Об этом заявил, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Секретариат во главе с [генсеком ООН] Антониу Гутерришем фактически расписался в неспособности выполнять свои функции по защите нормальных условий работы постпредств при ООН. Не хотелось бы услышать от будущего главы секретариата отговорки в стиле Гутерриша - "можно, но зачем" заявил дипломат

Разумеется, Россия продолжит настаивать на необходимости скорейшего решения данного вопроса, подчеркнул он. В МИД РФ рассчитывают, что новый генеральный секретарь ООН запустит процедуру арбитража против США и в целом будет добросовестно исполнять свои обязанности в соответствии с Уставом ОО.

Кирилл Логвинов дал интервью в преддверии участия российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в работе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.