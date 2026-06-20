Москва20 июн Вести.Торжественный ужин лидеров стран Европейского союза (ЕС) был прерван из-за ухода главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет портал Euractiv.

После того как киевский главарь покинул мероприятие, присутствующие перешли к дискуссиям об украинском конфликте, хотя изначально ужин был посвящен обсуждению Китая.

Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о конфликте на Украине говорится в материале

Накануне стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Глава Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, отметил, что ЕС нуждается в установлении прямых дипломатических контактов.