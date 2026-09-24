СМИ указали на растерянность Зеленского из-за увиденного в телефоне Стубба MTV Uutiset: Зеленский растерялся, увидев что-то в телефоне Стубба

Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский растерялся, увидев что-то в телефоне президента Финляндии Александра Стубба. Зеленский и Стубб встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщает телеканал MTV Uutiset.

На видео Зеленский прикладывает руку ко лбу и растерянно смотрит в телефон Стубба отмечает телеканал

Зеленский выступил 23 сентября с трибуны Генассамблеи ООН. Выступление состоялось ближе к завершению утренней сессии. Журналисты отметили, что многие места в зале заседаний оставались свободными, при этом украинская делегация присутствовала в полном составе.

Днем ранее в Нью-Йорке состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Общие прения 81-й сессии Генассамблеи ООН проходят с 22 по 28 сентября. В Нью-Йорк прибыли почти 130 глав государств и правительств.