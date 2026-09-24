Москва24 сен Вести.Политолог Дмитрий Евстафьев усомнился в адекватности западных политиков, которые проводили встречи на полях Генассамблеи ООН с Владимиром Зеленским, находившимся, по его мнению, в измененном состоянии. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести".

Мы видели господина Зеленского в Нью-Йорке. Начиналось это как, значит, сцена из лихих девяностых, закончилось это все сильно не так. Но там все, по-моему, понятно с этим человеком и с тем, в каком состоянии он находится. Но вот мы тоже говорим он там в измененном состоянии… Но я сейчас не про Зеленского. Я сейчас про других политиков. Значит, дело не в том, что Зеленский разгуливает по Нью-Йорку и по нью-йоркским гостиным, и в том числе по ООНовским гостиным в измененном состоянии. Вопрос в том, что его в таком состоянии принимают. Вопрос в том, что вот эти все рафинированные, в дорогих галстуках люди, такие вот респектабельные, кожаные кресла, да, они считают для себя допустимым принимать вот этого оборванца заявил Евстафьев

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук пошутил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается ехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за возможной проверки на наличие наркотиков.