Москва24 сен Вести.На встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским и при выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выглядел как два разных человека. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

На встрече с Зеленским я увидел, конечно, подуставшего, здесь вопросов нет, устал Трамп, но я увидел элементы прежнего Трампа. А вот то, что было на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, это нечто, которое, наверное, в политологических терминах объяснимо быть не может. Потому что какие-то такие резкие изменения психофизического состояния очень показательны. То есть это два разных человека… Содержание речи похоже, но выглядело это все очень по-разному