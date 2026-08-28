Лавров: Трамп проводит иную политику по Украине, чем ЕС и Байден, и РФ это ценит

Россия ценит, что Трамп проводит иную политику по Украине, чем Байден Лавров: Трамп проводит иную политику по Украине, чем ЕС и Байден, и РФ это ценит

Москва28 авг Вести.Россия видит, что президент США Дональд Трамп придерживается иного подхода по Украине, нежели его предшественник Джо Байден, и ценит это. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Дипломат подчеркнул, что в отличие от Байдена Трамп, пусть и с оговорками, начал смотреть на первопричины украинского конфликта, и выступал за конструктивный диалог с РФ задолго до своего переизбрания на второй срок.

В принципе, если мы говорим про американцев, Россия ценит то, что президент США Дональд Трамп с самого начала стал проводить отличную от европейцев и от бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена политику сказал Лавров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил двойственность позиции Трампа по Украине и заявил, что Россия должна использовать этот дуализм в той части, где он соответствует интересам РФ.