Москва23 сен Вести.Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН стало похоронами организации, заявил Владимир Соловьёв, передает ИС "Вести".

Слова, которые мировые лидеры сейчас произносят в ООН, ничего не стоят, поскольку за ними ничего не стоит, считает журналист.

Трамп показал, что выступает с трибуны Генассамблеи ООН, презирая все принципы, на которых стоит эта организация. Все, что сейчас происходит, – это похороны ООН. Не о чем говорить и не с кем говорить резюмировал Соловьёв

22 сентября Трамп произнес речь на трибуне Генассамблеи ООН. В ходе выступления он заявил, что может при необходимости использовать новый закон об "адских санкциях" против России для прекращения украинского конфликта. Кроме того, президент сообщил, что все еще обдумывает, заключать ли сделку с Ираном или уничтожить его.

По оценке журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова, выступление Трампа вышло "каким-то совсем блеклым". На следующее подобное мероприятие Трамп отправит вместо себя вице-президента США Джей Ди Вэнса, предположил Богданов.