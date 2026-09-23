Москва23 сен Вести.Официальные формулировки темы 81-й сессии Генассамблеи ООН посвящены восстановлению доверия.

В реальности на заседаниях наблюдется "циничное политическое давление, оскорбления, ужасающие заявления", отметил Владимир Соловьёв, его слова передает ИС "Вести".

Ситуацию дополняет то, указал он, что США, как принимающая сторона, продолжает отказывать в визах ряду зарубежных политиков, включая российских и палестинских дипломатов.

Нынешняя 81-я сессия Генассамблеи ООН, я не понимаю, зачем они себя назвали "восстановление доверия" (тема мероприятия - прим. ред.). О каком доверии можно говорить, когда по очереди делегации просто встают и покидают зал заседания, когда слышат то, что им не нравится? … Я также не могу не возмутиться визовой политикой, потому что нарушаются все дипломатические обязательства, которые были на себя взяты. Отказали в пятый раз [председателю партии ЛДПР] Леониду Эдуардовичу Слуцкому, отказали одному из высокопоставленных мидовских работников, замминистра ... отказали президенту Палестины второй год подряд. Я вообще не уверен, что Америка справляется с этой функцией [как страны — хозяйки штаб-квартиры ООН],. И вообще не очень понимаю, зачем проводить каждый раз Генассамблею в одной и той же стране, в одном и том же городе? Ничто не мешает собираться в разных столицах мира. Устраивать абсолютный визовый геноцид [со стороны США] недопустимо сказал Соловьёв

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