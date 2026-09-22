Слуцкий: Госдеп США в пятый раз не выдал визу для поездки на Генассамблею ООН

Слуцкий рассказал об отказе в американской визе без объяснения причин Слуцкий: Госдеп США в пятый раз не выдал визу для поездки на Генассамблею ООН

Москва22 сен Вести.Госдепартамент США в пятый раз подряд не выдал председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом политик сообщил ТАСС.

Слуцкий должен был принять участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Слуцкого, американская сторона уже пятый раз подряд отказывает ему в выдаче визы. Причины такого решения Госдепартамент не объясняет.

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В прошлом году он стал единственным из делегации РФ, кто не получил визу США. Тогда на Генассамблею поехали министр иностранных дел России Сергей Лавров, его заместитель Сергей Вершинин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и другие официальные лица.