Москва16 сенВести.Соединенные Штаты продолжают отказывать в визах российским делегатам, которым предстоит участвовать в мероприятиях Организации Объединённых Наций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи.
Не возвращена наша дипломатическая собственность на территории Соединенных Штатов. Не прекращены постоянные отказы в визах нашим сотрудникам, которые должны участвовать в мероприятиях Организации Объединенных Наций, и многое другоесказал Лавров
Ранее Лавров отметил, что невыдача США виз делегатам в ООН – серьезное нарушение.