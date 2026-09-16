Лавров: США все еще отказывают в визах делегатам РФ для участия во встречах ООН

Лавров заявил о продолжающихся отказах делегатам РФ на мероприятия ООН Лавров: США все еще отказывают в визах делегатам РФ для участия во встречах ООН

Москва16 сен Вести.Соединенные Штаты продолжают отказывать в визах российским делегатам, которым предстоит участвовать в мероприятиях Организации Объединённых Наций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи.

Не возвращена наша дипломатическая собственность на территории Соединенных Штатов. Не прекращены постоянные отказы в визах нашим сотрудникам, которые должны участвовать в мероприятиях Организации Объединенных Наций, и многое другое сказал Лавров

Ранее Лавров отметил, что невыдача США виз делегатам в ООН – серьезное нарушение.