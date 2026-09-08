Лавров: антироссийские санкции США мало вяжутся с настроениями на переговорах

Лавров отметил несоответствие санкций США против РФ настроениям на переговорах Лавров: антироссийские санкции США мало вяжутся с настроениями на переговорах

Москва8 сен Вести.Американская администрация продолжает принимать и продлевать антироссийские санкции, что мало вяжется с настроениями, которые транслируются в ходе переговоров. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире одного из федеральных телеканалов.

Дипломат указал, что различные ведомства США продлевают санкции, принятые при экс-главе Белого дома Джо Байдене и его Конгрессе.

Все это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров. Но это жизнь, и, как всегда, жизнь многогранна подытожил Лавров

Ранее зять президента США, член американской делегации на переговорах Джаред Кушнер не подтвердил и не опроверг возможное ужесточение санкций в отношении России.