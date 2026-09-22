Москва22 сен Вести.Отказ в американской визе заместителю главы МИД России Александру Алимову в Кремле расценили как недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алимов должен был принять участие в мероприятиях по линии Генеральной Ассамблеи ООН, однако визу для поездки в США ему не выдали.

По мнению Пескова, решение американской стороны также противоречит обязательствам США как государства, на территории которого находится штаб-квартира ООН.

Безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контакта с американцами. Это очередные недружественные действия в адрес нашей страны подчеркнул он

Песков напомнил, что принимающая штаб-квартиру ООН страна должна обеспечивать возможность работы представителей государств – членов организации.