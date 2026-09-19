Москва19 сенВести.Американский закон об "адских санкциях" против России, подписанный президентом США Дональдом Трампом, не может иметь позитивного влияния, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
Песков ответил на вопрос, как повлияет закон на двусторонние отношения с Россией и поиски мирного решения по Украине.
Однозначно, это не может иметь позитивного влияниясказал пресс-секретарь президента
Документ подразумевает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит Америке устанавливать тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергетических ресурсов.
В субботу Трамп подписал закон, названный именем покойного сенатора Линдси Грэма.
Песков ранее называл принятие этого закона недружественным шагом, который лишь усложнит процесс мирного урегулирования на Украине.