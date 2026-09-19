Москва19 сен Вести.Законопроект об "адских санкциях" против России, принятый Конгрессом США, на деле оказался не столько инструментом ужесточения внешней политики, сколько способом расширения полномочий президента во внутренних вопросах распределения власти.

Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, инициатива сенатора Линдси Грэма [внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов], направленная на введение жестких санкций против России, формально увенчалась успехом — законопроект был принят Сенатом США, однако его содержание претерпело кардинальные изменения.

Грозное оружие, нацеленное на Россию и ее союзников, в итоге трансформировалось в механизм для фактического расширения полномочий администрации президента Трампа в сфере тарифной политики.

Конгресс США прислал привет из Ада - палата представителей вслед за Сенатом приняла законопроект об "адских санкциях" против России, обсуждавшийся два года. Мечта инициатора документа Линдси Грэма сбылась. Сам бывший сенатор пребывает уже в той самой точке географии загробного мира, которой он атрибутировал предлагаемые меры, но дело его живет. Правда, не совсем так, как он задумал. Из "дубины" против России и ее пособников закон, по сути, превратился в способ расширить явочным порядком полномочия президента Трампа в сфере тарифной политики. А это вопрос распределения власти в США. Как и во многих случаях сейчас, внешняя политика — инструмент внутренний, а не наоборот. Атмосферу российско-американских отношений наследие Грэма, естественно, не озонирует. Но и говорить о резком ужесточении курса Белого дома по поводу чего ликуют в Европе, оснований нет. Не тот человек Дональд Трамп, чтобы добровольно ограничивать пространство, по которому он виртуозно двигает милые его сердцу наперстки заявил Лукьянов

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ. Данный документ подразумевает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит Америке устанавливать тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергетических ресурсов.