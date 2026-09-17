Москва17 сен Вести."Адские санкции" США, направленные против России, неминуемо приведут к увеличению мировых цен на энергоносители. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил ректор Государственного университета по землеустройству, почетный адвокат России Александр Линников.

Эксперт обратил внимание на то, что в зоне риска от "адских санкций" находятся крупные государства – Китай, Индия, Турция, ОАЭ и ряд других стран.

Очевидные санкции Соединенных Штатов Америки в отношении государств-импортеров российской нефти, очевидно, направлены на ограничение предложения российских энергоресурсов на мировых рынках. Это означает, что такие крупные импортеры российской нефти и газа, как Китай, Индия или Турция, будут вынуждены или требовать от российской стороны более щедрых скидок, или искать альтернативных поставщиков. При этом неминуемым образом такая ситуация скажется на ценах на энергоресурсы, на мировые рынки, которые неизбежно вырастут отметил Линников

По его словам, ситуация может усугубиться в условиях конфликта в Персидском заливе.

В условиях, когда добывающие мощности стран Персидского залива выведены из эксплуатации в связи с конфликтом в Персидском заливе, и в условиях ограничения доступа к российскому предложению, цены будут только расти добавил эксперт

17 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Данный документ подразумевает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит Америке устанавливать тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергетических ресурсов.