Москва17 сен Вести.Новые антироссийские санкции США, которые в американском Сенате называют "адскими", едва ли вызовут всплеск инфляции, однако увеличат издержки участников внешнеэкономической деятельности РФ и уже существующие в мировой экономике дисбалансы. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

По его словам, вся внешняя торговля РФ уже строится с учетом действующих против страны санкций, однако с введением все новых ограничительных мер растут издержки участников внешнеэкономической деятельности.

Санкции, в общем-то, уже и так заложены в нашу экономику, и все, что касается сегодня российской внешнеэкономической деятельности, обязательно строится с учетом санкционных издержек - и логистика, и дальнейшие платежи, и расчеты. Соответственно, некоего всплеска инфляции точно не произойдет, но при этом некий постоянный рост издержек, в общем-то, наблюдается на протяжении всего периода действия санкций. Это скорее может привести к тому, что на некоторый период времени или замедлится, или даже в некоторой степени остановится российский экспорт до того момента, пока импортеры и экспортеры адаптируются к новым условиям, поймут, как строить свою политику, действовать в этих санкциях. И после этого - уже, опять же, с новыми издержками, с новыми способами обхода этих санкций - продолжат свою работу сказал Бадалов

Бизнес, по его словам, адаптируется к любой ситуации, хотя использование различных лазеек — это всегда дополнительные расходы.

Главный смысл этого пакета санкций заключается в устрашении импортеров, работающих с российскими товарами, то есть наших зарубежных партнеров, так как это грозит им вторичными санкциями, наложением этих "адских пошлин" и так далее. Но даже в этой ситуации за время действия санкций страны, которые взаимодействуют с Россией, бизнес, который взаимодействует с российским бизнесом, уже научились выстраивать и логистику, и расчеты таким образом, чтобы в дальнейшем не соприкасаться с американской финансовой инфраструктурой, с западной финансовой инфраструктурой в целом. Но это, безусловно, требует дополнительных расходов отметил эксперт

По словам Бадалова, санкции увеличивают уже существующие дисбалансы в мировой экономике.

И санкционная война Запада, и геополитическая нестабильность в мире - и, кстати, не нужно забывать и последствия коронавируса, - это все приводит к различным дисбалансам в мировой экономике. Соответственно, если раньше об этом можно было рассуждать чисто теоретически, то за последние четыре-пять лет стало понятно, что санкции увеличивают как раз те самые дисбалансы и приводят к росту цен. Энергетический кризис, который был и продолжает бушевать в Европе, дефицит ресурсов в определенных регионах в определенный период времени. Соответственно, последствия - негативные, а различные их проявления в зависимости от региона к региону, от страны к стране, безусловно, уже ощущаются и в дальнейшем будут только усугубляться. И каждый очередной пакет санкций - он только лишь увеличивает эти дисбалансы подчеркнул Бадалов

Последствия санкций, по словам эксперта, могут быть непредсказуемыми.

На языке Международного валютного фонда часто там употребляют слово "фрагментация". Но как бы мы это ни называли - дисбалансами, фрагментацией, нестабильностью, - в конечном итоге все приводит прежде всего к увеличению цен, к дефициту, к сложностям, связанным с логистикой, с расчетами, что вредит в целом мировой экономике и каждой стране в отдельности. Как тем, кто вводит санкции, так и тем, против кого эти санкции вводят, и даже тем, кто остается в этой ситуации третьей страной. Таким образом, это административное влияние, вмешательство в экономические процессы приводит к совершенно непредсказуемым последствиям указал эксперт

Палата представителей Конгресса США 16 сентября одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это недружественным шагом, усложняющим процесс мирного урегулирования на Украине.