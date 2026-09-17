Москва17 сен Вести.США в лице главы Минфина Скотта Бессента признали сокращение использования американского доллара как международной валюты, и это - промежуточный итог санкций Вашингтона против России и других стран. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Эксперт прокомментировал новые американского санкции в отношении РФ, одобренные накануне Палатой представителей Конгресса США. По словам Бадалова, одним из результатов действия санкций является рост использования Россией и другими столкнувшимися с ними странами расчетов в национальных валютах.

Понятно, что уже давно, с момента введения первых глобальных санкций, используются расчеты в национальных валютах, и подтверждение этому, в том числе, и последние встречи на уровне стран БРИКС. И если раньше это все звучало в некоем теоретическом или политическом контексте - давайте переходить на расчеты в национальных валютах, - то сейчас этот процесс уже работает на практике. Никому не нравится ситуация, когда в экономические сделки вмешиваются административными мерами, административными способами, ограничивая использование тех или иных финансовых инструментов - например, страхование, платежи, расчеты, использование так называемых свободно конвертируемых валют сказал Бадалов

В связи с этим экономист обратил внимание на сделанное на днях заявление министра финансов США Скотта Бессента.

Кстати, тоже как некое последствие - недавно глава Минфина США Скотт Бессент упомянул о том, что доля доллара в мировых резервах сокращается. Все-таки до него со стороны США особо никто этого признавать не хотел. Тут достаточно значимая фигура в руководстве США, министр финансов, это признал открыто и прежде всего отметил то, что Россия и Китай сократили вложения в американские доллары - признал это, в общем. И вот это признание, наверное, является неким промежуточным итогом действия этих санкций. Потому что вложения в американский доллар - это, по сути, синоним использования доллара как международной валюты. Когда эти вложения сокращаются, это говорит о том, что использование доллара как международной валюты тоже сокращается. И теперь это, в общем-то, признают на самом высоком уровне, в том числе и в США подчеркнул Бадалов

Экономист также отметил: новые антироссийские санкции США увеличат издержки участников внешнеэкономической деятельности РФ и дисбалансы в мировой экономике.