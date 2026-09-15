В США заявили о сокращении Россией и Китаем доли долларовых активов в резервах Глава Минфина США Бессент: РФ и КНР сократили долю долларовых активов в резервах

Москва15 сен Вести.Москва и Пекин сократили объем долларовых активов в своих международных резервах. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, которого цитирует ТАСС.

По заявлению американского министра, доля мировых транзакций в долларах в 2026 году практически выросла.

И единственное, что мы увидели, - это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая заявил Бессент

Он заверил, что другие страны продолжают демонстрировать высокий спрос на американские активы. По данным министра, недавно Соединенные Штаты провели два самых успешных аукциона казначейских облигаций за последние 20 лет.

7 сентября главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что перспективы возрождения экономического сотрудничества между Россией и США в настоящий момент можно расценивать как нулевые.