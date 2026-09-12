Заморозка российских активов ослабила доверие к доллару Les Echos: после заморозки резервов РФ страны стали забирать свои активы из США

Москва12 сен Вести.После 2022 года, когда были заморожены резервы Центробанка РФ, доверие многих государств к доллару и хранению золотых запасов в США сильно упало. К такому выводу пришла французская газета Les Echos, на которую ссылаются РИА Новости.

До введения антироссийских санкций центральные банки разнных стран размещали золото в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и Банке Англии. Таким образом они рассчитывали на простой доступ к наиболее ликвидным рынкам. Однако санкции против российских активов изменили этот подход: многие государства стали сокращать доли доллара в своих резервах и начали забирать свое золото из зарубежных хранилищ или подбирать для него другие площадки.

Тем временем в Европейской комиссии снова начали искать способы использования замороженных российских активов, сообщает Financial Times. Однако источник газеты сообщил, что в Брюсселе пока не видят практических возможностей для реализации этой цели.