Москва11 сен Вести.Глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью ушла от ответа на вопрос о сроках конфискации российских активов.

Сначала мы выполним наши обязательства по... своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения сказала Пинью

Вместе с тем газета Financial Times ранее писала, что в ЕК снова начали искать способы использования российских активов, но пока не видят практических возможностей для реализации соответствующей цели.

Сообщалось также, что более 120 депутатов Европарламента усиливают давление на руководство ЕС, призывая его вернуться к обсуждению вопроса о конфискации активов РФ для финансирования киевского режима.