Москва11 сенВести.Несколько стран Евросоюза во главе с Германией усиливают давление на Бельгию в попытке заставить ее согласиться использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на четырех евродипломатов и чиновников.
Отмечается, что страны ЕС фактически ставят Брюссель перед выбором: согласиться использовать заблокированные активы или выделять Украине деньги из общего бюджета союза путем сокращения финансирования фермеров или регионов.
По данным Politico, ряд стран во главе с ФРГ предлагают предоставить Киеву новый кредит за счет российских активов.
Это ставит такие страны, как Бельгия, перед вопросом, хотят ли они финансировать поддержку Украины через бюджет, а значит, возможно, оставить меньше денег фермерам и регионам, или высвободить многие миллиарды за счет использования российских активовсказал изданию один из дипломатов
Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью уклонилась от ответа на вопрос о сроках конфискации активов России.