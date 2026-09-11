Politico: ЕС давит на Бельгию из-за решения по замороженным активам РФ

Евросоюз усиливает давление на Бельгию из-за российских активов, пишет Politico Politico: ЕС давит на Бельгию из-за решения по замороженным активам РФ

Москва11 сен Вести.Несколько стран Евросоюза во главе с Германией усиливают давление на Бельгию в попытке заставить ее согласиться использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на четырех евродипломатов и чиновников.

Отмечается, что страны ЕС фактически ставят Брюссель перед выбором: согласиться использовать заблокированные активы или выделять Украине деньги из общего бюджета союза путем сокращения финансирования фермеров или регионов.

По данным Politico, ряд стран во главе с ФРГ предлагают предоставить Киеву новый кредит за счет российских активов.

Это ставит такие страны, как Бельгия, перед вопросом, хотят ли они финансировать поддержку Украины через бюджет, а значит, возможно, оставить меньше денег фермерам и регионам, или высвободить многие миллиарды за счет использования российских активов сказал изданию один из дипломатов

Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью уклонилась от ответа на вопрос о сроках конфискации активов России.