FT: ЕК вернулась к вопросу активов РФ, но не видит способов их использования

В ЕК начали искать новые пути использования замороженных российских активов FT: ЕК вернулась к вопросу активов РФ, но не видит способов их использования

Москва11 сен Вести.В Европейской комиссии снова начали искать способы использования замороженных российских активов, но к настоящему моменту не видят практических возможностей для реализации соответствующей цели. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в Брюсселе.

По словам собеседника издания, сейчас у еврочиновников нет новых вариантов использования активов России.

Мы лишь изучаем возможные пути их появления уточнил он

Ранее стало известно, что более 120 депутатов Европарламента усиливают давление на руководство ЕС, призывая его вернуться к обсуждению вопроса о конфискации замороженных российских активов для финансирования киевского режима.