Москва11 сенВести.Свыше 120 депутатов Европарламента (ЕП) из разных политических групп, выступающих за проукраинский курс Брюсселя, наращивают давление на руководство Евросоюза (ЕС), призывая вернуться к обсуждению вопроса о конфискации замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева.
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники.
Использование замороженных активов коренным образом изменило бы способность Европы финансировать Украину в долгосрочной перспективепередает агентство слова инициатора обращения, шведского депутата Европарламента Карин Карлсбро
Депутаты обратились к Еврокомиссии с требованием разработать новый проект решения, который должен, как отмечается в обращении, "преодолеть препятствия, которые помешали достичь соглашения в прошлом году".
Инициативу одобрили делегаты шести политических групп Европарламента — в их числе Европейская народная партия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, социалисты, либералы, консерваторы, "зеленые" и левые.
Парламентарии выразили поддержку предложению Швеции, Польши, Нидерландов и Испании, которые ранее настаивали на том, чтобы Еврокомиссия повторно проанализировала варианты более масштабного задействования российских активов для нужд Украины.
В своем обращении авторы инициативы выступают за то, чтобы направить российские активы в особый механизм Евросоюза. По их мнению, это даст возможность "распределить возможные юридические и финансовые риски между странами объединения".
Между тем, ранее суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, оспаривавшей выделение Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов. В сообщении суда говорится, что иск был отклонен по причине отсутствия юрисдикции у судебного органа ЕС по данному вопросу.
До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что новая схема изъятия российских активов, которую сейчас обсуждают в Евросоюзе, является воровством.