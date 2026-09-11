Депутаты Европарламента усилили давление на власти ЕС по конфискации активов РФ

Депутаты ЕП усилили давление на власти ЕС по активам РФ ради их передачи Киеву Депутаты Европарламента усилили давление на власти ЕС по конфискации активов РФ

Москва11 сен Вести.Свыше 120 депутатов Европарламента (ЕП) из разных политических групп, выступающих за проукраинский курс Брюсселя, наращивают давление на руководство Евросоюза (ЕС), призывая вернуться к обсуждению вопроса о конфискации замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники.

Использование замороженных активов коренным образом изменило бы способность Европы финансировать Украину в долгосрочной перспективе передает агентство слова инициатора обращения, шведского депутата Европарламента Карин Карлсбро

Депутаты обратились к Еврокомиссии с требованием разработать новый проект решения, который должен, как отмечается в обращении, "преодолеть препятствия, которые помешали достичь соглашения в прошлом году".

Инициативу одобрили делегаты шести политических групп Европарламента — в их числе Европейская народная партия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, социалисты, либералы, консерваторы, "зеленые" и левые.

Парламентарии выразили поддержку предложению Швеции, Польши, Нидерландов и Испании, которые ранее настаивали на том, чтобы Еврокомиссия повторно проанализировала варианты более масштабного задействования российских активов для нужд Украины.

В своем обращении авторы инициативы выступают за то, чтобы направить российские активы в особый механизм Евросоюза. По их мнению, это даст возможность "распределить возможные юридические и финансовые риски между странами объединения".

Между тем, ранее суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, оспаривавшей выделение Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов. В сообщении суда говорится, что иск был отклонен по причине отсутствия юрисдикции у судебного органа ЕС по данному вопросу.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что новая схема изъятия российских активов, которую сейчас обсуждают в Евросоюзе, является воровством.