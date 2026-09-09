В ЕС суд отклонил иск Венгрии против использования активов РФ для Украины

Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования активов РФ для Украины В ЕС суд отклонил иск Венгрии против использования активов РФ для Украины

Москва9 сен Вести.Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, оспаривавшей выделение Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов. В сообщении суда говорится, что иск был отклонен по причине отсутствия юрисдикции у судебного органа ЕС по данному вопросу.

Согласно решению комитета Европейского фонда мира от 21 июня 2024 года, первый транш из "чрезвычайных доходов", полученных от замороженных активов РФ, выделяется на военную поддержку Украины.

Венгрия, воздержавшаяся при голосовании 21 мая 2024 года по базовому решению Совета ЕС о механизме распределения этих средств, оспаривала решение комитета, утверждая, что была несправедливо лишена права голоса, так как не являлась "вносящей вклад страной-членом".

Однако суд в Люксембурге принял решение, что постановление касается политического и стратегического выбора, сделанного в рамках общей внешней политики и политики безопасности, судебному контролю оно не подлежит.

Решение суда может быть обжаловано в течение двух месяцев и десяти дней.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что новая схема изъятия российских активов, которую сейчас обсуждают в Евросоюзе, является воровством.