Москва7 сен Вести.Суд Европейского союза признал недостаточным подход властей Литвы, при котором активы компании могли считаться подконтрольными президенту России исходя лишь из особенностей политической системы страны. Об этом пишет РБК.

Решение вынесено по делу Inter Rao Lietuva, активы которой были заморожены в Литве в 2022 году.

Литовская служба по расследованию финансовых преступлений тогда исходила из того, что компания через Rao Nordic на 51% принадлежит "Интер РАО ЕЭС", а среди основных акционеров последней есть российские государственные структуры.

Суд ЕС указал, что для применения санкций необходимо установить реальный контроль подсанкционного лица над конкретной компанией. Такой контроль не обязательно должен быть формальным, однако он обязан подтверждаться "объективными и достаточно прочными доказательствами".

Суд ЕС пресек попытку заменить доказательства контроля общей политической презумпцией прокомментировал решение адвокат Вадим Вунукайнен

Как пояснил эксперт, утверждения о характере российской политической системы сами по себе недостаточны для признания подсанкционными зарубежных дочерних структур российских компаний.

Ранее газета Financial Times указывала, что страны ЕС стали менее охотно поддерживать антироссийские санкции. Отмечалось, что причиной стало влияние ограничений на бизнес.