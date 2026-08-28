В МИД Бельгии заявили, что позиция против использования активов РФ не изменилась МИД Бельгии: позиция против использования активов РФ не изменилась

Москва28 авг Вести.Позиция Бельгии против использования замороженных российских активов не изменилась, так как связанные с этим решением риски никуда не исчезли, заявил министр иностранных дел королевства Максим Прево.

Об этом он сообщил на фоне отправки ряда стран ЕС письма в Еврокомиссию с просьбой возобновить усилия по задействованию активов для снабжения Украины.

Позиция Бельгии хорошо известна и остается неизменной. Она не изменилась с прошлого года. В частности, риски, связанные с использованием этих активов, никуда чудесным образом не исчезли заявил глава МИД Бельгии изданию Politico

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на передачу замороженных средств Киеву, однако эта инициатива не нашла поддержки. Премьер Бельгии Барт де Вевер указывал на финансовые и юридические риски, которые последуют за конфискацией активов.