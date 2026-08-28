Посольство РФ в Нидерландах: Гаага пытается конфисковать активы РФ в Европе

В МИД РФ предупредили о планах Гааги украсть активы России в Европе Посольство РФ в Нидерландах: Гаага пытается конфисковать активы РФ в Европе

Москва28 авг Вести.Гаага не отказалась от планов по конфискации замороженных активов России в Европе, заявило посольство России в Нидерландах.

Дипломаты предупредили, что подобный шаг станет концом доверия к европейскому банковскому сектору, а также приведет к жестким последствиям и ответным мерам России.

Гаага снова пытается незаконно украсть российские активы, замороженные в Европе написало посольство в соцсети X

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари заявил, что Евросоюз по-прежнему вынашивает планы по хищению замороженных активов РФ в Европе.

В то же время министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что королевство по-прежнему не согласно с этой инициативой, поскольку риски, связанные с ней, остаются актуальными.