Володин прокомментировал возобновление дискуссии в ЕС об активах России Володин: жуликам из ЕС придется вернуть российские активы с процентами

Москва12 сен Вести.Жуликам из Европейского союза в случае конфискации замороженных российских активов придется вернуть их с процентами. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Политик обратил внимание, что Брюссель вновь предпринимает попытки найти способы конфискации активов России. Володин назвал потенциальную конфискацию открытым грабежом, у которого нет правовой основы. Он подчеркнул, что никакие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права.

Жулики и грабители... Всего недружественные страны заморозили около 300 миллиардов евро российских активов. Из них в ЕС хранится порядка 200 миллиардов евро. Все это им придется вернуть. Причем с огромными процентами написал Володин

Спикер Госдумы добавил, что от безрассудных действий "европаразитов" страдают прежде всего европейская экономика и граждане стран ЕС.

Ранее газета Financial Times писала, что в Европейской комиссии снова начали искать способы использования российских активов, но пока не видят практических возможностей для реализации соответствующей цели.

Сообщалось также, что более 120 депутатов Европарламента усиливают давление на руководство ЕС и призывают его вернуться к обсуждению вопроса о конфискации активов РФ для финансирования Украины.