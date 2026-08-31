Москва31 авг Вести.Планы некоторых европейских стран по поводу конфискации замороженных российских активов связаны с попыткой решить собственные экономические проблемы за счет России. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Он отметил, что северный блок европейских государств, который фактически находится под влиянием Великобритании, активно рассуждает на тему возможной глобальной войны против России.

Для демонстрации своих возможностей им требуются средства, которых уже не хватает. Поэтому они рассматривают конфискацию наших финансовых активов, которые уже давно заморожены, но которыми пока не решаются свободно распорядиться. В этом отчасти есть элемент давления на Россию сказал Бородай

Депутат подчеркнул, что северные страны, включая недавно присоединившиеся к Североатлантическому альянсу Финляндию и Швецию, хотят показать свою состоятельность и значимость в составе НАТО, и поэтому демонстрируют активность в противостоянии с Москвой. Но для этого необходимы крупные финансовые вложения, в то время как европейская экономика испытывает трудности.

Ранее посольство РФ в Нидерландах заявило о том, что Гаага все еще вынашивает планы по конфискации замороженных активов России в Европе. В дипведомстве предупредили, что такой шаг не только станет концом доверия к европейскому банковскому сектору, но и приведет к жестким последствиям и ответным мерам со стороны РФ.