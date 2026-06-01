Пилкингтон: замораживание лимита цен на нефть из России говорит о крахе санкций

Москва1 июн Вести.Обсуждение в Евросоюзе возможной заморозки предельных цен на нефть из России свидетельствует о фактическом крахе санкционной политики западных стран.

Такое мнение выразил ирландский экономический аналитик Филип Пилкингтон в социальной сети X.

Эксперт утверждает, что разработанные европейскими государствами ограничения на импорт российского сырья начинают стремительно разрушаться.

По его оценке, высока вероятность того, что Москва пойдет на ответные жесткие шаги в отношении Евросоюза.

Пилкингтон особо подчеркнул, что это возможное обострение произойдет именно в тот момент, когда европейские столицы будут остро нуждаться в поставках энергоносителей и окажутся в положении просителей перед российской стороной.

Кроме того, аналитик обратил внимание на неэффективность управления энергетическим кризисом в самом Брюсселе.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европу к отмене санкций на импорт газа и нефти из России.