Москва1 июнВести.Обсуждение в Евросоюзе возможной заморозки предельных цен на нефть из России свидетельствует о фактическом крахе санкционной политики западных стран.
Такое мнение выразил ирландский экономический аналитик Филип Пилкингтон в социальной сети X.
Эксперт утверждает, что разработанные европейскими государствами ограничения на импорт российского сырья начинают стремительно разрушаться.
По его оценке, высока вероятность того, что Москва пойдет на ответные жесткие шаги в отношении Евросоюза.
Пилкингтон особо подчеркнул, что это возможное обострение произойдет именно в тот момент, когда европейские столицы будут остро нуждаться в поставках энергоносителей и окажутся в положении просителей перед российской стороной.
Кроме того, аналитик обратил внимание на неэффективность управления энергетическим кризисом в самом Брюсселе.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европу к отмене санкций на импорт газа и нефти из России.