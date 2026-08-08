Чиновники ЕС и США предложили передать активы России новому депозитарию FAZ: ЕС и США предложили передать замороженные активы России новому депозитарию

Москва8 авг Вести.Бывшие высокопоставленные чиновники Евросоюза и США предложили перевести замороженные российские активы из бельгийского депозитария Euroclear в новую общеевропейскую депозитарную структуру, в дальнейшем средства предлагается использовать для поддержки Украины, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, соответствующая инициатива содержится в документе, который оказался в распоряжении газеты. Авторы предлагают передать новой структуре управление замороженными счетами Центрального банка России.

С инициативой выступили бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-министр по европейским делам Франции Натали Луазо и бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Авторы предложения считают необходимым вывести российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их общеевропейской структуре.

Если все давление будет приходиться только на Бельгию, ответ так и останется "нет" сказала Крамп-Карренбауэр

Инициаторы предлагают принять решение на осенних саммитах ЕС. Срочность они связывают с завершением в следующем году действующей программы кредитования Украины на 90 млрд евро, а также с предстоящими выборами в ключевых странах Евросоюза.