Москва8 авгВести.Бывшие высокопоставленные чиновники Евросоюза и США предложили перевести замороженные российские активы из бельгийского депозитария Euroclear в новую общеевропейскую депозитарную структуру, в дальнейшем средства предлагается использовать для поддержки Украины, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По данным издания, соответствующая инициатива содержится в документе, который оказался в распоряжении газеты. Авторы предлагают передать новой структуре управление замороженными счетами Центрального банка России.
С инициативой выступили бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-министр по европейским делам Франции Натали Луазо и бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Авторы предложения считают необходимым вывести российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их общеевропейской структуре.
Если все давление будет приходиться только на Бельгию, ответ так и останется "нет"сказала Крамп-Карренбауэр
Инициаторы предлагают принять решение на осенних саммитах ЕС. Срочность они связывают с завершением в следующем году действующей программы кредитования Украины на 90 млрд евро, а также с предстоящими выборами в ключевых странах Евросоюза.