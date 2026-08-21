Банк России в июле сократил золотые резервы на 0,2 млн унций Российский Центробанк снизил объем золота в резервах на 0,2 млн унций

Москва21 авг Вести.Центральный банк (ЦБ) России в июле 2026 года сократил объем золота в международных резервах на 0,2 миллиона унций (примерно 6 тонн), указано в статистике, опубликованной на сайте регулятора. Точные данные недоступны из-за формата отчетности, используемой Банком России.

По данным ЦБ, на 1 августа объем монетарного золота в резервах составил 73,2 миллиона унций (около 2,28 тысячи тонн), что эквивалентно 292,9 миллиарда долларам. В натуральном выражении этот показатель за месяц снизился на 0,3%, а в стоимостном – на 2,1%.

С начала 2026 года Россия ежемесячно уменьшает объем золота в резервах на 0,2–0,3 миллиона унций. В общей сложности за этот период сокращение составило 1,6 миллиона унций (примерно 50 тонн).

ЦБ РФ активно наращивал золотые резервы в период с 2014 по 2019 год, став лидером среди мировых регуляторов по объемам закупок.

Весной 2020 года Банк России объявил о приостановке покупок драгоценного металла. В последующие годы динамика изменения объема золота в резервах была незначительной и находилась в пределах ±0,1 млн унций.

13 августа стал известно, что международные резервы России за период с 31 июля по 7 августа увеличились на 2,7% и составили 740 миллиардов долларов.