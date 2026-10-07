ЦБ: международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,85%, до $731,76 млрд

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,85%, до $731,76 млрд ЦБ: международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,85%, до $731,76 млрд

Москва7 окт Вести.Международные резервы России на 1 октября 2026 года составили $731,76 млрд, говорится в сообщении ЦБ.

За сентябрь 2026 года валютные резервы снизились на $5,386 млрд и составили $430,153 млрд (-1,24%), а стоимость монетарного золота в резервах уменьшилась на 9,56%, до $301,607 млрд.

На 1 октября 2025 года международные резервы РФ составляли $713,301 млрд.

Международные резервы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее глава Минфина США Бессент заявил, что РФ и КНР сократили долю долларовых активов в резервах.