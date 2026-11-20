ЦБ РФ сообщил о снижении объема золота в резервах до 72,5 млн тройских унций

Запасы золота в резервах Банка России снизились на 0,3 млн тройских унций ЦБ РФ сообщил о снижении объема золота в резервах до 72,5 млн тройских унций

Москва20 ноя Вести.Запасы золота в резервах Банка России снизились до 72,5 миллиона тройских унций, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Запасы золота ЦБ РФ сокращаются десятый месяц подряд, текущее значение резервов стало минимальным с 2019 года, отметили журналисты.

Золото в резервах Банка России в октябре 2026 года сократилось до 72,5 млн тройских унций, что на 0,3 млн тройских унций меньше, чем месяцем ранее говорится в публикации

Ранее агентство Bloomberg сообщило о падении стоимости золота ниже 3800 долларов за тройскую унцию впервые с сентября 2025 года.