В июле свыше 150 российских банков столкнулись с оттоком срочных вкладов

Целый ряд российских банков столкнулся с оттоком срочных вкладов В июле свыше 150 российских банков столкнулись с оттоком срочных вкладов

Москва27 авг Вести.В июле 2026 года как минимум 152 российских банка столкнулись с сокращением средств клиентов-физлиц на депозитах.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного РБК. Предыдущий схожий по объему отток депозитов наблюдался только в ноябре 2025 года.

В выборку за июль вошли 265 банков — это игроки, публикующие полную оборотную ведомость на сайте ЦБ, и те, у кого есть какие-либо остатки на счете, отображающем депозиты физических лиц на 1 августа говорится в материалах

Источник сообщает, что всего 36% граждан теперь считают лучшим способом сбережения средств открытие банковского счета.

Ранее стало известно, что средние ставки по вкладам до полутора лет в 20 крупнейших российских банках по объему депозитов физических лиц выросли от 0,05 до 0,38 п. п. за последний месяц.

В первом полугодии 2026 года в России стали в два раза реже откладывать средства из-за роста расходов.