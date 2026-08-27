Москва27 авгВести.В июле 2026 года как минимум 152 российских банка столкнулись с сокращением средств клиентов-физлиц на депозитах.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного РБК. Предыдущий схожий по объему отток депозитов наблюдался только в ноябре 2025 года.
В выборку за июль вошли 265 банков — это игроки, публикующие полную оборотную ведомость на сайте ЦБ, и те, у кого есть какие-либо остатки на счете, отображающем депозиты физических лиц на 1 августаговорится в материалах
Источник сообщает, что всего 36% граждан теперь считают лучшим способом сбережения средств открытие банковского счета.
Ранее стало известно, что средние ставки по вкладам до полутора лет в 20 крупнейших российских банках по объему депозитов физических лиц выросли от 0,05 до 0,38 п. п. за последний месяц.
В первом полугодии 2026 года в России стали в два раза реже откладывать средства из-за роста расходов.