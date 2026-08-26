В России стали вдвое реже откладывать деньги Россияне стали реже откладывать деньги из-за роста расходов в 2026 году

Москва26 авг Вести.В первом полугодии 2026 года в России стали в два раза реже откладывать средства из-за роста расходов, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Так, доля направляемых на сбережения доходов граждан упала с 10% до 4,4%. Россияне все реже обращаются как к банковским вкладам на фоне снижения ключевой ставки, так и к приобретению ценных бумаг, паевых инвестиционных фондов, недвижимости и зарубежной валюты.

Основной причиной послужил рост расходов, отмечает издание. По информации Росстата, номинальные доходы в РФ выросли на 7%, а траты – на 13,7%.

Покупка продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг и другие обязательные расходы создают дополнительное давление, указал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

В Центробанке при этом уточнили, что снижение доли сбережений нормально на фоне уменьшения ключевой ставки. Сейчас показатель в 4,4% все еще выше, чем в период с 2017-го по 2019 год, когда россияне в первом полугодии откладывали 3,9% средств.

Во избежание обесценивания вкладов эксперты рекомендовали распределять деньги между разными инструментами – банковскими вкладами, фондами денежного рынка, облигациями федерального займа (ОФЗ) и качественными корпоративными облигациями.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские банки повысили процент по краткосрочным вкладам.