Россиянам разъяснили нюансы перехода на накопительные счета Экономист Диашов предупредил о рисках перехода на накопительные счета

Москва21 авг Вести.Россияне все чаще отдают предпочтение накопительным счетам вместо срочных депозитов, но такой выбор не всегда является оптимальным, заявил гендиректор инвестиционной компании "Диалот" Егор Диашов агентству "Прайм".

В условиях экономической нестабильности граждане стремятся к высокой ликвидности, а не к максимальной прибыли. Поэтому вклады становятся менее долгосрочными, а классические депозиты постепенно уступают место счетам с быстрым доступом к деньгам, отметил Диашов.

Когда регуляторный цикл и инфляционные ожидания станут более определенными, эти деньги могут вернуться в более доходные инструменты приводит "Прайм" слова Диашова

Финансист обратил внимание на недостатки накопительных счетов, которые могут снизить доходность вложений. В частности, банки вправе самостоятельно изменять процентные ставки по таким счетам, а проценты обычно начисляют на минимальный остаток средств.

Экономист, доцент Российского экономического университета им. Плеханова Александр Тимофеев в интервью ИС "Вести" заявил, что вклады и сбережения лучше распределять по разным банкам, если сумма превышает лимит страхового возмещения (1,4 млн руб.).