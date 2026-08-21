Москва21 авгВести.Россияне все чаще отдают предпочтение накопительным счетам вместо срочных депозитов, но такой выбор не всегда является оптимальным, заявил гендиректор инвестиционной компании "Диалот" Егор Диашов агентству "Прайм".
В условиях экономической нестабильности граждане стремятся к высокой ликвидности, а не к максимальной прибыли. Поэтому вклады становятся менее долгосрочными, а классические депозиты постепенно уступают место счетам с быстрым доступом к деньгам, отметил Диашов.
Когда регуляторный цикл и инфляционные ожидания станут более определенными, эти деньги могут вернуться в более доходные инструментыприводит "Прайм" слова Диашова
Финансист обратил внимание на недостатки накопительных счетов, которые могут снизить доходность вложений. В частности, банки вправе самостоятельно изменять процентные ставки по таким счетам, а проценты обычно начисляют на минимальный остаток средств.
Экономист, доцент Российского экономического университета им. Плеханова Александр Тимофеев в интервью ИС "Вести" заявил, что вклады и сбережения лучше распределять по разным банкам, если сумма превышает лимит страхового возмещения (1,4 млн руб.).